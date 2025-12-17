Polícia prende mulher membro de quadrilha que furtava shoppings

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta terça-feira (17/12), uma mulher investigada por integrar uma associação criminosa especializada em furtos a lojas de shopping centers. A detenção ocorreu no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
Segundo a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), responsável pela investigação, o grupo atuava de forma itinerante, deslocando-se por diferentes capitais do país para cometer os crimes de maneira reiterada. A suspeita teria participação direta nas ações.
As apurações indicam que ela agia em conjunto com um homem de nacionalidade peruana que segue foragido, e com uma terceira mulher ainda não identificada. O trio é apontado como responsável por furtos qualificados cometidos no interior de centros comerciais.
Os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar os demais envolvidos.
