Prisão

Polícia prende mulher membro de quadrilha que furtava shoppings

Prisão ocorreu no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão

Mulher realizava furtos em todo o país - (crédito: PCDF)
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta terça-feira (17/12), uma mulher investigada por integrar uma associação criminosa especializada em furtos a lojas de shopping centers. A detenção ocorreu no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), responsável pela investigação, o grupo atuava de forma itinerante, deslocando-se por diferentes capitais do país para cometer os crimes de maneira reiterada. A suspeita teria participação direta nas ações.

As apurações indicam que ela agia em conjunto com um homem de nacionalidade peruana que segue foragido, e com uma terceira mulher ainda não identificada. O trio é apontado como responsável por furtos qualificados cometidos no interior de centros comerciais.

Os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar os demais envolvidos.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/12/2025 11:01
