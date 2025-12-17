InícioCidades DF
Homicídio

DJ encontrado carbonizado em porta-malas sofreu ameaças dias antes do crime

Outra hipótese levantada pela polícia é de que a vítima tenha sido confundida pelos assassinos com um amigo dela, dono do veículo, que é detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP)

Vítima foi localizada no domingo - (crédito: Redes sociais)
Relatos ouvidos pela Polícia Civil indicam que o DJ e mecânico Thiago Bezerra de Araújo, 37 anos, recebeu ameaças antes de ser encontrado morto, no porta-malas de um carro, no Trecho 2 do Sol Nascente. O corpo de Thiago estava carbonizado e tinha três projéteis de arma de fogo no tórax.

No domingo (14/12), o carro onde estava o corpo de Thiago foi encontrado em chamas na via. De acordo com informações preliminares, o rapaz estava recebendo ameaças. Outra hipótese levantada pela polícia é de que o DJ tenha sido confundido pelos assassinos com o amigo dele, dono do veículo, que é detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

Os bombeiros foram acionados por volta das 2h30 de domingo. “Descobrimos que Thiago, amigo do preso do CPP, estava desaparecido desde sábado. Então, suspeitamos que a vítima podia ser ele”, explicou o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Até a última edição desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/12/2025 18:20
