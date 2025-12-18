Mulher executada em ataque a tiros era moradora da Chaparral; veja quem é - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma das vítimas mortas no ataque a tiros no Sol Nascente é Ariane Nunes, 40 anos, moradora da Chaparral. A mulher e mais dois homens foram executados na madrugada desta quinta-feira (18/12).

Nesta madrugada, um homem encapuzado e armado abriu fogo contra dois homens e Ariane. Um deles se chama Vandeci Vieira Andrade, 44 anos; o outro, não foi identificado. A quarta vítima, uma mulher, foi encontrada baleada dentro de uma casa e levada ao hospital. Em depoimento informal, disse que conseguiu fugir do ataque.

Segundo informações apuradas pelo Correio, Ariane passava o dia na Chaparral e, nas noites, costumava ir ao Sol Nascente. Relatos apontam, ainda, que, por um tempo, a mulher se ausentou da região de Taguatinga por ameaças de morte.

A motivação do crime ainda não está clara para a polícia. As informações são de que o autor usava uma blusa com capuz. A Polícia Civil investiga o caso.

