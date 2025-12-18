Atirador que matou dois homens e uma mulher no DF estava encapuzado

O ataque ocorreu na Chácara 87. Uma mulher sobreviveu e está no hospital - (crédito: Pixabay/Reprodução)

O atirador responsável por executar dois homens e uma mulher na madrugada desta quinta-feira (18/12) no Sol Nascente usava uma blusa com capuz e, até a última atualização dessa reportagem, não havia sido identificado. O ataque ocorreu na Chácara 87. Uma mulher sobreviveu e está no hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Correio apurou que as vítimas são: Vandeci Vieira Andrade, 44 anos, Ariana de Oliveira Nunes, 40, e um terceiro rapaz não identificado. A quarta vítima, uma mulher, foi encontrada baleada dentro de uma casa e levada com vida ao hospital. Em relato informal, disse que conseguiu fugir, mas ainda sim foi alvejada.

Leia também: Ataque deixa três mortos e uma ferida no Sol Nascente

A motivação do crime ainda não está clara para a polícia. As informações são de que o autor usava uma blusa com capuz. A Polícia Civil investiga o caso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular