PF prende passageira com quase 14 kg de maconha no Aeroporto de Brasília

Mulher foi flagrada com 13 tabletes da droga em mala identificada por raio-x, antes de embarque para o Macapá

A apreensão ocorreu durante ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa terça-feira (16/12), uma passageira que transportava 13,7 quilos de maconha no Aeroporto Internacional de Brasília. A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta com a Receita Federal, após a identificação de uma bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x.

Durante a verificação da mala, os agentes localizaram 13 tabletes do entorpecente. A passageira foi encontrada já no portão de embarque, quando se preparava para viajar em um voo com destino a Macapá, no Amapá.

Para as autoridades, a mulher afirmou que recebeu a mala em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que faria o transporte até o destino final mediante promessa de pagamento em dinheiro. 

A suspeita foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 17/12/2025 20:22
