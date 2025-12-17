PF prende passageira com quase 14 kg de maconha no Aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa terça-feira (16/12), uma passageira que transportava 13,7 quilos de maconha no Aeroporto Internacional de Brasília. A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta com a Receita Federal, após a identificação de uma bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x.
Durante a verificação da mala, os agentes localizaram 13 tabletes do entorpecente. A passageira foi encontrada já no portão de embarque, quando se preparava para viajar em um voo com destino a Macapá, no Amapá.
Para as autoridades, a mulher afirmou que recebeu a mala em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que faria o transporte até o destino final mediante promessa de pagamento em dinheiro.
A suspeita foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
