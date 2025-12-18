Ataque deixa três mortos e uma ferida no Sol Nascente

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados para atender a ocorrência - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Três pessoas foram assassinadas na madrugada desta quarta-feira (18) no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. As vítimas são dois homens, um de 44 anos e outro com idade ainda não identificada, e uma mulher de 40 anos. Os corpos foram encontrados no local do crime. Além das mortes, uma jovem de 20 anos ficou ferida e conseguiu fugir para uma residência próxima após o ataque.

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados para atender a ocorrência, inicialmente registrada como um triplo homicídio e uma tentativa de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os militares constataram a gravidade da situação e isolaram a área para preservar o local do crime.

A motivação e a autoria do ataque ainda são desconhecidas. Após os primeiros procedimentos, a Polícia Civil do Distrito Federal assumiu a ocorrência e ficará responsável pela investigação do caso, que buscará esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os possíveis responsáveis.

Socorro

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi registrado por às 2h07. Três viaturas dos bombeiros socorro foram encaminhadas para o atendimento. No local, as equipes confirmaram que o óbito das três vítimas adultas, que apresentavam lesões incompatíveis com a vida.

A quarta vítima, uma mulher de 20 anos, foi avaliada pelos bombeiros e encaminhada a um hospital de referência. Ela estava consciente e orientada, apresentando escoriações e ferimentos provocados por arma branca. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime.

