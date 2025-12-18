Imagens mostram vítimas minutos antes de serem executadas no Sol Nascente - (crédito: Cedido ao Correio)

Vídeos de câmeras de segurança obtidos pelo Correio mostram os momentos antes do ataque que deixou três mortos e uma ferida no Sol Nascente, na madrugada desta quinta-feira (18/12). A primeira imagem, já de posse da Polícia Civil, mostra as três vítimas — Ariane Nunes, 40 anos, Vandeci Vieira Andrade, 44, e um terceiro homem não identificado — caminhando pela rua, às 1h59.

Em menos de um minuto, surge o que parece ser o suspeito do triplo homicídio. Encapuzado, ele segura um objeto semelhante a uma arma de fogo nas mãos. A mesma câmera flagra o homem correndo dois minutos depois.

Vítimas

Uma das vítimas mortas no ataque a tiros no Sol Nascente é Ariane Nunes, moradora da Chaparral.

A quarta vítima, uma mulher, foi encontrada baleada dentro de uma casa e levada ao hospital. Em depoimento informal, disse que conseguiu fugir do ataque.

Segundo informações apuradas pelo Correio, Ariane passava o dia na Chaparral e, à noite, costumava ir ao Sol Nascente. Relatos apontam ainda que, por um tempo, a mulher se ausentou da região de Taguatinga por ameaças de morte.

A motivação do crime ainda não está clara para a polícia. As informações são de que o autor usava uma blusa com capuz. A Polícia Civil investiga o caso.