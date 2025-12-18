Metrô-DF reabre licitação para expansão da Linha 1, em Ceilândia

A nova obra vai ampliar em mais de 2,3 km a Linha 1 - (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou nesta quinta-feira (18), o aviso de reabertura de licitação para a expansão da Linha 1 do Metrô, em Ceilândia. A decisão, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), visa a contratação de empresa, ou consórcio de empresas, para a elaboração dos projetos de engenharia e execução das obras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Trânsito da Esplanada e Arapoanga será alterado neste domingo (21/12)



O projeto prevê a ampliação da linha em 2,3 quilômetros e construção de duas novas estações, entre as quadras QNO 5 e 13 e entre as QNO 7 e 15, em Ceilândia. O novo trecho aproxima a linha à BR-070, na saída para Águas Lindas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O edital ainda prevê a construção de duas subestações retificadoras e implantação dos sistemas fixos referentes à expansão da Linha 1. As propostas deverão ser enviadas até 5/3/2026, às 10h, e a companhia que assinar o contrato terá um prazo de 45 meses para o fim das obras.