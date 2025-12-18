Quadrilha suspeita de golpe em idosos é alvo de 14 mandados da polícia; veja vídeo

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18/12) - (crédito: Cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (18/12), 14 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que aplicava golpes com cartão de crédito em pessoas idosas, com atuação em vários estados brasileiros. Foram apreendidos dezenas de cartões e documentos de identidade de terceiros. Somente no DF, o grupo atuou três vezes ao longo de 2025, nos meses de abril, maio e junho, quando foram registradas 19 ocorrências e prejuízos de cerca de R$ 500 mil.

Veja o registro da operação:

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), cumprindo mandados nas cidades de São Paulo (capital), Santos, Praia Grande, Suzano e Mogi das Cruzes, em residências associadas a “conteiros” da organização criminosa, isto é, pessoas que recebiam e movimentavam valores ilícitos, vindos dos autores dos crimes.

Segundo as investigações, a quadrilha aplicava o “golpe da troca do cartão”, quando os suspeitos ofereciam ajuda a idosos para usar caixas eletrônicos, geralmente, em supermercados e shoppings.

Durante a abordagem, os criminosos substituíam os cartões das vítimas por similares, geralmente inválidos ou cancelados. Também descobriam senhas e dados pessoais dos idosos, que depois eram utilizados para fazer compras de alto valor ou pagar boletos bancários para os “conteiros”.

A Polícia Civil estima que a quadrilha, originária de São Paulo, movimentava até R$ 7 milhões por ano, viajando semanalmente para diferentes capitais, incluindo a capital federal, com o objetivo de aplicar golpes, com rendimento de R$ 150 mil em cada viagem.

A Operação Finório teve a primeira fase deflagrada após investigação da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) quando, em agosto deste ano, três suspeitos foram presos pelos crimes. Os criminosos de 27, 32 e 33 anos foram identificados em uma operação em São Paulo.

A Polícia Civil recomenda, especialmente às pessoas idosas, que não aceitem ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos.