‘Se quiserem, que derrubem meu veto’, diz Lula sobre PL da Dosimetria

Lula voltou dizer que vai vetar o texto durante o Natal dos Catadores, em São Paulo, nesta sexta-feira (19/12)

"Eu vou vetar essa lei. E, se eles quiserem, que derrubem o meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar", disse Lula. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta sexta-feira (19/12) que vai vetar o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado. Disse ainda que, se os parlamentares quiserem, “que derrubem o meu veto”.

Lula participou hoje do Natal dos Catadores. O evento faz parte da Expocatadores, realizada na capital paulista, que reúne cooperativas e catadores independentes.

“Eu vou vetar essa lei. E, se eles quiserem, que derrubem o meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar”, discursou Lula, referindo-se aos condenados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eles têm que aprender que, na democracia, vence quem tem mais votos. Na democracia, quem vence toma posse”, acrescentou.

Em seu discurso, Lula afirmou que, pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e generais de alta patente foram presos por tentativa de golpe de Estado.

O Senado Federal aprovou na quarta-feira (17) o PL da Dosimetria, após acordo com participação da base governista, contrariando a orientação de Lula. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, e aguarda a sanção, ou o veto, do presidente.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 19/12/2025 14:28
