Acolhimento à população em situação de rua ocorre nesta sexta (12)

Iniciativa será feita em três pontos de Taguatinga - (crédito: Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará uma iniciativa de acolhimento e assistência social a pessoas que estão em situação de rua localizadas em três endereços distintos em Taguatinga. A ação ocorre nessa sexta-feira (12), às 9h, sob coordenação da Casa Civil, envolvendo as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

Haverá a oferta de diversos serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também será oferecido auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel; vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o Renova DF. O cadastro para unidades habitacionais também estará disponível.

O DF Legal fará, depois, o desmonte das estruturas utilizadas pelas pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

A iniciativa também tem participação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Conselho Tutelar.

Saiba onde ocorrerão as ações de acolhimento:

· BR-070, próximo à QNG 46, atrás da escola bilíngue;

· Imediações do Centro POP de Taguatinga;

· Área verde em frente ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taguatinga.