Didi do Skate precisa de cirurgia para continuar competindo

Walberto Maciel - Especial para o Correio

Foi um susto! Adriano Vieira Albuquerque, o Didi do Skate subiu para fazer o 540 e quando desceu, caiu de joelhos! "Na hora eu senti quetinha machucado, bati muito forte os dois joelhos e aí fiquei parado, esperando ajuda", recorda-se Didi, aos 27 anos e que a cinco meses está sem fazer o que mais gosta: Andar e ensinar a arte de se divertir e realizar manobras em cima do Skate.

O mais intrigante dessa história é que no momento em que ia iniciar sua carreira no profissional, Didi sofreu o acidente, já que sua promoção para a categoria no Bowl/Park e Mega Rampa, aconteceram em maio. É um dos poucos competidores do DF nessas modalidades, nas quais ele atua a cinco dos seus doze anos no Skate.

O atleta, conhecido como Didi, possui o skate como atividade principal (foto: arquivo pessoal)

Nos últimos cinco meses, o atleta vem se dedicando a sessões de fisioterapia e tratamento dos joelhos. Mas há dois dias o atleta e professor de Skate recebeu o diagnóstico que não queria. Vai ter que operar os dois joelhos se quiser ter uma chance de retomar o esporte profissionalmente.



Didi foi atendido na rede pública, mas com a indicação de cirurgia, o ortopedista que estava lhe atendendo sugeriu que ele faça a cirurgia na rede particular a um preço entre 17 e 20 mil reais ou buscar a tefe Sarah.

A sugestão médica foi por uma cirurgia na rede particular, que deve custar entre 17 e 20 mil reais (foto: arquivo pessoal)

"Então em um treino em um dia eu estava tentando uma manobra mais difícil, se chama 540 e uma das tentativas eu acabei caindo errado hiperextencionei a perna direita e houve deslocamento na Patela nisso eu fui direto pro hospital fiz um raio X e o médico me mudou pra casa com alguns remédios mas depois de meses de fisioterapia meu joelho não voltava ao normal daí eu fiz uma ressonância e constou que meu menisco estava com extrusão o ligamento cruzado anterior estava com uma provável ruptura parcial ou completa porém confirmei ruptura completa com uma consulta com ortopedista. Eu fiz consulta no hospital publico para conseguir a cirurgia pelo SUS mas o proprio medico me indicou fazer particular ou tentar pela Rede Sarah", destacou.

Para tentar custear a cirurgia, Adriano está divulgando uma vaquinha online. Segundo ele é a única forma de continuar se mantendo, já que sua atividade laboral é com o Skate, fazer a cirurgia e voltar a treinar. Entre as metas e sonhos que ainda tem, Didi quer voltar a competir local e nacionalmente e quer colocar alguns dos seus alunos que treinam na Pista Sukata Skate Park, na Octogonal, perto do Terraço Shopping. Entre as competições que pretende disputar estão campeonatos tipo: vert batlle, STU, a campeonatos brasileiros e internacionais treinar seus alunos e levá-los para competições nacionais e internacionais com seu patrocínio.