"Escutei gritos e saí desesperado", diz homem sobre cratera na Ceilândia

Moradores tentaram socorrer vítimas que caíram em cratera aberta após o piso de uma calçada ceder em Ceilândia. Com escada e corda, vizinhos tentaram ajudar as vítimas antes da chegada dos bombeiros

Buraco com aproximadamente cinco metros de profundidade se forma no Setor P Sul, em Ceilândia - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Um deslizamento de terra provocou a abertura de uma cratera na manhã desta sexta-feira (19/12), na QNP 28, conjunto M, no Setor P Sul, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 5h, após o piso de uma calçada ceder em razão de um buraco formado ao redor de uma tubulação de esgoto. Dois irmãos — um homem e uma adolescente — passavam pelo local e caíram na abertura, que tinha aproximadamente cinco metros de profundidade. Duas cadelas também caíram no buraco. 

Morador ao lado de onde a cratera se abriu, o porteiro Fábio Wgleidson, de 40 anos, foi um dos primeiros a tentar ajudar as vítimas. Ele conta que acordava para trabalhar quando ouviu os pedidos de ajuda. “Eu acordei às 5h, que é o horário que eu vou trabalhar. De repente, escutei gritos de socorro. Olhei pela janela e não vi nada. O pessoal continuou gritando socorro. Depois, minha vizinha apareceu na frente da minha casa pedindo ajuda”, relatou.

Segundo Fábio, a mobilização dos moradores foi imediata. “Ela disse que tinha um buraco lá do lado e que o pessoal tinha caído dentro. Eu saí desesperado, chamei meu irmão na casa da frente. Fomos nós dois ver. Pedimos a escada de um vizinho e uma corda também. Descemos a corda para tentar tirar o pessoal”, contou.

Na agonia do momento, o morador acabou deixando o portão de casa aberto. “Infelizmente, minhas duas cachorras saíram e caíram uma atrás da outra no buraco também. Eu fiquei tentando acalmar o pessoal até os bombeiros chegarem”, disse. De acordo com ele, a equipe de resgate chegou cerca de 15 minutos depois.

As vítimas foram retiradas do local pelo CBMDF. “Uma vítima saiu na maca e foi para o hospital. A outra saiu em pé, andando normal. Eles tiraram também minhas cachorras”, afirmou Fábio. Conforme o relato, a adolescente apresentava apenas escoriações, enquanto o irmão aparentava ter uma lesão na perna.

Além dos feridos, o deslizamento causou danos à área vizinha. “Como eu sou o vizinho do lado, o buraco consumiu um pouco da parede do meu lote”, acrescentou o morador.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 19/12/2025 14:29
