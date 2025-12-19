"Escutei gritos e saí desesperado", diz homem sobre cratera na Ceilândia

Um deslizamento de terra provocou a abertura de uma cratera na manhã desta sexta-feira (19/12), na QNP 28, conjunto M, no Setor P Sul, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 5h, após o piso de uma calçada ceder em razão de um buraco formado ao redor de uma tubulação de esgoto. Dois irmãos — um homem e uma adolescente — passavam pelo local e caíram na abertura, que tinha aproximadamente cinco metros de profundidade. Duas cadelas também caíram no buraco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Deslizamento de terra abre cratera e deixa feridos em Ceilândia

Morador ao lado de onde a cratera se abriu, o porteiro Fábio Wgleidson, de 40 anos, foi um dos primeiros a tentar ajudar as vítimas. Ele conta que acordava para trabalhar quando ouviu os pedidos de ajuda. “Eu acordei às 5h, que é o horário que eu vou trabalhar. De repente, escutei gritos de socorro. Olhei pela janela e não vi nada. O pessoal continuou gritando socorro. Depois, minha vizinha apareceu na frente da minha casa pedindo ajuda”, relatou.

Leia também: Erosão no Sol Nascente preocupa moradores e acende alerta para desastres

Segundo Fábio, a mobilização dos moradores foi imediata. “Ela disse que tinha um buraco lá do lado e que o pessoal tinha caído dentro. Eu saí desesperado, chamei meu irmão na casa da frente. Fomos nós dois ver. Pedimos a escada de um vizinho e uma corda também. Descemos a corda para tentar tirar o pessoal”, contou.

Na agonia do momento, o morador acabou deixando o portão de casa aberto. “Infelizmente, minhas duas cachorras saíram e caíram uma atrás da outra no buraco também. Eu fiquei tentando acalmar o pessoal até os bombeiros chegarem”, disse. De acordo com ele, a equipe de resgate chegou cerca de 15 minutos depois.

As vítimas foram retiradas do local pelo CBMDF. “Uma vítima saiu na maca e foi para o hospital. A outra saiu em pé, andando normal. Eles tiraram também minhas cachorras”, afirmou Fábio. Conforme o relato, a adolescente apresentava apenas escoriações, enquanto o irmão aparentava ter uma lesão na perna.

Além dos feridos, o deslizamento causou danos à área vizinha. “Como eu sou o vizinho do lado, o buraco consumiu um pouco da parede do meu lote”, acrescentou o morador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Deslizamento de terra abre cratera e deixa feridos em Ceilândia

Deslizamento de terra abre cratera e deixa feridos em Ceilândia Cidades DF Polícia promove ação de Natal, em Brazlândia, com doação de cestas básicas

Polícia promove ação de Natal, em Brazlândia, com doação de cestas básicas Cidades DF Nomes dos protetores de animais que receberão cartões é divulgada

Nomes dos protetores de animais que receberão cartões é divulgada Cidades DF Evento geek chega a Brasília com programação de games e tecnologia

Evento geek chega a Brasília com programação de games e tecnologia Cidades DF TJDFT condena homem acusado de perseguir ex-companheira

TJDFT condena homem acusado de perseguir ex-companheira Cidades DF Suspeito de tráfico que fugiu de abordagem no DF é alvo da polícia