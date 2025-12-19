Deslizamento de terra abre cratera e deixa feridos em Ceilândia

Um deslizamento de terra provocou o surgimento de uma cratera na manhã desta sexta-feira (19/12), na QNP 28, conjunto M, no Setor P Sul, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 5h, após o piso de uma calçada ceder devido a um buraco formado ao redor de uma tubulação de esgoto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No momento do acidente, dois irmãos — um homem e uma adolescente — passavam pelo local e caíram na abertura, que tinha aproximadamente cinco metros de profundidade. Duas cadelas de um vizinho também caíram no buraco, após o morador deixar o portão de casa aberto ao tentar ajudar as vítimas.
- Leia também: Criança de 9 anos é atropelada em Ceilândia
Todos os envolvidos foram resgatados e atendidos pelo CBMDF. Duas vítimas apresentavam ferimentos moderados e foram encaminhadas à rede pública de saúde. Os animais também foram retirados com vida.
A Defesa Civil esteve no local e interditou parcialmente a garagem de uma residência próxima, orientando o responsável a não utilizar a área. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Neoenergia também foram acionadas para avaliar a situação.
Saiba Mais
- Flipar Após anos de afastamento, Steven Seagal voltará a estrelar filme de artes marciais
- Flipar Ícone da TV e treinador de futebol, ator Nuno Leal Maia fez 78 anos
- Turismo Salas Vip: festas de fim de ano podem interferir no horário de funcionamento
- Mundo O que se sabe sobre português suspeito de matar professor do MIT e estudantes da Universidade de Brown
- Política Fachin comemora fim de sanção a Moraes e diz que STF não irá aceitar ameaças
- Revista do Correio Ressaca no fim do ano: 4 passos simples para evitá-la