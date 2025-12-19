Deslizamento de terra abre cratera e deixa feridos em Ceilândia

Vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para HRC - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um deslizamento de terra provocou o surgimento de uma cratera na manhã desta sexta-feira (19/12), na QNP 28, conjunto M, no Setor P Sul, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 5h, após o piso de uma calçada ceder devido a um buraco formado ao redor de uma tubulação de esgoto.

No momento do acidente, dois irmãos — um homem e uma adolescente — passavam pelo local e caíram na abertura, que tinha aproximadamente cinco metros de profundidade. Duas cadelas de um vizinho também caíram no buraco, após o morador deixar o portão de casa aberto ao tentar ajudar as vítimas.

Todos os envolvidos foram resgatados e atendidos pelo CBMDF. Duas vítimas apresentavam ferimentos moderados e foram encaminhadas à rede pública de saúde. Os animais também foram retirados com vida.

A Defesa Civil esteve no local e interditou parcialmente a garagem de uma residência próxima, orientando o responsável a não utilizar a área. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Neoenergia também foram acionadas para avaliar a situação.