Diarista é presa após furtar residências de patrões no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (18/12), uma mulher de 34 anos suspeita de cometer furtos em residências no Riacho Fundo, no DF. A prisão ocorreu durante a Operação Confiança Quebrada, deflagrada pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo I).

Segundo o delegado Pedro Sardá, a mulher era diarista e se aproveitava do acesso às casas dos empregadores para furtar objetos pessoais, como roupas, aparelhos celulares, joias e acessórios. Parte das joias furtadas, de acordo com a polícia, foi vendida em estabelecimentos localizados em Taguatinga.

As apurações apontam que os crimes foram praticados de forma reiterada. Policiais reuniram imagens de câmeras de segurança, mensagens e áudios atribuídos à investigada, além de publicações em redes sociais nas quais ela aparecia utilizando bens pertencentes às vítimas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita possui registros anteriores por crimes patrimoniais semelhantes, o que, na avaliação dos investigadores, caracterizou abuso de confiança e continuidade delitiva.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça decretou a prisão preventiva da investigada e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Durante a ação, foram localizados e apreendidos bens reconhecidos pelas vítimas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis locais de receptação e eventuais novas vítimas.