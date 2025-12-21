Vítima de facadas no Parque da Cidade era morador de rua; polícia busca autor

O homem que foi encontrado morto com 14 facadas, dentro do Parque da Cidade, era morador de rua, segundo a Polícia Militar. A vítima foi encontrada às 5h30, próximo ao kartódromo.
Segundo apuração do Correio, o crime foi cometido por volta das 3h, atrás do espaço para corridas de kart. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada com uma mochila. As investigações apontam que o autor do crime também seria uma pessoa em situação de rua. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.
Uma funcionária do parque, que preferiu não se identificar, relatou que viu uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a van do Instituto Médico Legal no local para iniciar a perícia e recolher o corpo. A Polícia Militar afirmou que não houve acionamento para esta ocorrência.