Criminoso atira contra casal e crianças, foge e é morto ao confrontar a PM

Uma discussão entre vizinhos terminou em uma tentativa de homicídio contra uma família em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de sexta-feira (19/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Polícia Militar de Goiás, dois homens efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um veículo ocupado por um casal e três crianças, de 2, 4 e 8 anos. Ninguém ficou ferido.

Após o ataque, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) localizaram o carro usado no crime, um Corolla sem placas, e identificaram um dos suspeitos escondido na região do Setor 4.

De acordo com a corporação, o homem, identificado como Tauan Nunes Santana, reagiu à abordagem policial e houve troca de tiros. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380.

A polícia informou que Tauan tinha antecedentes por tráfico de drogas e ligação com uma facção criminosa de São Paulo. O segundo envolvido no ataque não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.