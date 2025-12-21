InícioCidades DF
Águas Lindas

Criminoso atira contra casal e crianças, foge e é morto ao confrontar a PM

Tauan Nunes Santana teria discutido com vizinhos, que estavam em um carro. As vítimas não se feriram

Crime ocorreu nessa sexta-feira (19/12) - (crédito: PMGO/Divulgação)
Crime ocorreu nessa sexta-feira (19/12) - (crédito: PMGO/Divulgação)

Uma discussão entre vizinhos terminou em uma tentativa de homicídio contra uma família em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de sexta-feira (19/12).

Segundo a Polícia Militar de Goiás, dois homens efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um veículo ocupado por um casal e três crianças, de 2, 4 e 8 anos. Ninguém ficou ferido.

Após o ataque, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) localizaram o carro usado no crime, um Corolla sem placas, e identificaram um dos suspeitos escondido na região do Setor 4.

De acordo com a corporação, o homem, identificado como Tauan Nunes Santana, reagiu à abordagem policial e houve troca de tiros. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380.

A polícia informou que Tauan tinha antecedentes por tráfico de drogas e ligação com uma facção criminosa de São Paulo. O segundo envolvido no ataque não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 21/12/2025 18:30
