Mulher estuprada sob pilotis da 411 Norte apresenta melhora no quadro de saúde

A mulher de 47 anos estuprada e espancada sob o pilotis de um prédio residencial da 411 Norte apresentou melhora no quadro de saúde. Ela permanece internada no Hospital de Base, mas deve receber alta nos próximos dias. O autor do crime, Rafael Silva Lima, 19, foi preso e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia promovida neste domingo (21/12).

O Correio obteve a informação sobre o estado da mulher. Inicialmente, ao ser socorrida por populares, ela foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Depois, transferida ao Base. A situação era delicada e grave, segundo avaliação médica. Neste domingo, os profissionais de saúde afirmaram que a vítima está fora de risco, mas ainda muito lesionada.

Ela será submetida à profilaxia (conjunto de medidas preventivas para evitar o surgimento, desenvolvimento ou propagação de doenças), para evitar possíveis contaminações em virtude do estupro, e deve ser liberada.

Enquanto isso, Rafael passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pelo juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Ele responde por dois crimes graves: estupro consumado e tentativa de feminicídio. Pelos delitos, pode pegar mais de 20 anos de prisão. O inquérito entra, agora, na fase final e será encaminhado às mãos do Ministério Público, que oferecerá ou não a denúncia.

O estupro consumado e a tentativa de feminicídio ocorreram à 1h09 de sábado, conforme registro das câmeras de segurança. Segundo o delegado Marco Farah, da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o vídeo é nítido quanto ao ataque do autor. “Ele parte para cima dela, ela o repele, mas ele a derruba ao chão e comete o abuso. Foram 15 minutos de violência”, detalhou. No chão, restaram as marcas de sangue.

Depois de ser violentada, o homem fugiu, e a mulher arrastou-se até a área comercial da quadra para pedir ajuda. De acordo com o delegado, ela foi socorrida pelos populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Só cerca de quatro horas após o crime, a Polícia Civil foi acionada por uma mulher que obteve acesso às imagens das câmeras. As equipes chegaram ao local pouco depois das 5h e iniciaram as buscas por Rafael. Ele foi preso em uma invasão, próxima à Universidade de Brasília (UnB), onde morava com a mãe, os irmãos e o tio.