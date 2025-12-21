Polícia prende em Goiás suspeito de matar homem a facadas no Lago Oeste

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) viajaram até a cidade de Doverlândia (GO), distante cerca de 600km do DF, para prender um homem de 35 anos acusado de homicídio no Lago Oeste. Célio Roberto Sousa dos Santos foi morto a facadas em 13 de dezembro.

Segundo as investigações, o homicídio foi motivado por ciúmes do autor, identificado como Natan Fernandes da Silva, contra a ex-companheira.

Na época, a vítima foi brutalmente assassinada na região do Lago Oeste. A Justiça decretou a prisão preventiva de Natan, que foi cumprida nesse sábado (20/12) pela PCDF.

