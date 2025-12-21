InícioCidades DF
Crime

Polícia prende em Goiás suspeito de matar homem a facadas no Lago Oeste

Investigado viajou cerca de 600 km após o crime; homicídio teria sido motivado por ciúmes da ex-companheira

Autor foi preso em Goiás - (crédito: PCDF/Divulgação)
Autor foi preso em Goiás - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) viajaram até a cidade de Doverlândia (GO), distante cerca de 600km do DF, para prender um homem de 35 anos acusado de homicídio no Lago Oeste. Célio Roberto Sousa dos Santos foi morto a facadas em 13 de dezembro.

Segundo as investigações, o homicídio foi motivado por ciúmes do autor, identificado como Natan Fernandes da Silva, contra a ex-companheira.

Na época, a vítima foi brutalmente assassinada na região do Lago Oeste. A Justiça decretou a prisão preventiva de Natan, que foi cumprida nesse sábado (20/12) pela PCDF.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 21/12/2025 22:13
