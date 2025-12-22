Último saidão de 2025 libera 1.689 presos do DF; detentos devem voltar em 26/12

Saidinha: mais de 1,5 mil presos beneficiados com sétima saída temporária do ano. (Crédito: Edson Alves/CB/DA Press) - (crédito: Ed Alves/CB)

O último saidão de 2025 liberou 1.689 presos do Complexo Penitenciário da Papuda, da Penitenciária Feminina do DF e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), nesta segunda-feira (22/12).

Ao longo deste ano, a Vara de Execuções Penais (VEP) autorizou nove saídas temporárias. Dos liberados, 61 são mulheres.

Os presos deverão retornar na sexta-feira (26/12). Caso não se apresentem à respectiva unidade prisional, serão considerados foragidos e podem regredir de regime.

A Seape informa que qualquer pessoa, de forma anônima, pode fornecer informações sobre custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas estabelecidas na portaria referente aos benefícios. Para isso, deve entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).