Idosa é presa com droga altamente nociva ao tentar entrar na Papuda

Uma idosa de 61 anos foi presa por tráfico de drogas durante a revista para a entrada na Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF), no Complexo Penitenciário da Papuda. Ao passar pelo aparelho de scanner, policiais penais detectaram a presença de 10g de uma substância denominada “ice” — droga mais potente, mais viciante, mais nociva e mais cara do que a maconha.

A visitante chegou como todas as outras: com vestimenta branca e documento pessoal em mãos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a visita era para o filho, lotado em um dos blocos do presídio.

Ao passar pelo scanner, o aparelho detectou uma anomalia na altura do cós da calça. Descoberto o improviso, a mulher foi detida ainda na área de revista. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), responsável pela condução das investigações.