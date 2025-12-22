InícioCidades DF
Sistema penal

Idosa é presa com droga altamente nociva ao tentar entrar na Papuda

A mulher costurou 10g da droga conhecida como "ice" na barra da calça. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), ela visitaria o filho

Mulher foi presa em flagrante - (crédito: Seape/Divulgação)
Mulher foi presa em flagrante

Uma idosa de 61 anos foi presa por tráfico de drogas durante a revista para a entrada na Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF), no Complexo Penitenciário da Papuda. Ao passar pelo aparelho de scanner, policiais penais detectaram a presença de 10g de uma substância denominada “ice” — droga mais potente, mais viciante, mais nociva e mais cara do que a maconha.

A visitante chegou como todas as outras: com vestimenta branca e documento pessoal em mãos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a visita era para o filho, lotado em um dos blocos do presídio.

Ao passar pelo scanner, o aparelho detectou uma anomalia na altura do cós da calça. Descoberto o improviso, a mulher foi detida ainda na área de revista. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), responsável pela condução das investigações.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 22/12/2025 17:31
