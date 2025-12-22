Empresário executado em bar do DF foi confundido em disputa entre colombianos

O empresário assassinado a tiros em 25 de setembro, no próprio estabelecimento, em Taguatinga Norte, foi morto por um colombiano após ser confundido com outra pessoa. Carlos Augusto Medeiros, 36 anos, era proprietário do Bar em Bar e foi alvejado por um motoqueiro. O autor, de nacionalidade colombiana, foi preso pela 17ª Delegacia de Polícia na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Câmeras de segurança do estabelecimento da vítima registraram a ação do executor. Carlos estava sentado na área externa do restaurante, quando o suspeito desceu de uma moto, caminhou em direção à vítima e abriu fogo.

Investigação

Contra a vítima, não havia passagens pela polícia, tampouco a confirmação de envolvimento com o crime. A partir das informações colhidas ao longo da apuração, a polícia seguiu o rastro do executor, que, no dia do crime, fugiu para Valparaíso (GO).

Na cidade, descobriu-se uma guerra entre dois grupos de agiotas colombianos atuantes da região. “Imagens mostraram o executor frequentando um comércio colombiano local com as mesmas roupas que aparece efetuando os disparos contra a vítima", detalhou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

Segundo o delegado, o atirador, de 28 abos, veio de São Paulo. Ele teve a prisão decretada pelo Tribunal do Júri de Taguatinga. Em 31 de outubro, foi capturado em Fortaleza.

Desdobramento

Com a prisão do atirador, os investigadores descobriram que o alvo dos disparos seria outro rapaz de nacionalidade colombiana. Essa pessoa frequentava um restaurante acima do comércio de Carlos e, segundo a apuração, estaria envolvida na guerra de agiotagem.

Ainda foi possível identificar o mandante do crime: Brahyam Angulo Rendon, colombiano de 24 anos, que teria encomendado o crime e dado suporte à partir da Colômbia; e Bryan Danilo Moreno, 28, responsável por dar suporte ao atirador e fornecer a arma do crime.

Brahyam Angulo Rendon, 24 anos, e Bryan Danilo Moreno, 28, foragidos (foto: Cedido ao Correio)

Os dois seguem foragidos. A PCDF pede para que, quem tiver informações acerca dos autores, ligue para o número 197.