Governador Ibaneis Rocha lamenta morte de primo; "devastado", escreveu

Em uma mensagem de despedida publicadas das redes sociais, o chefe do Executivo local afirmou estar devastado com a perda do primo Maurício

Ibaneis destacou o perfil discreto do familiar e ressaltou aspectos de sua vida pessoal - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Em uma homenagem de despedida, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte do primo Maurício, no domingo (21/12). No texto publicado em uma rede social, o chefe do Executivo local desabafou: "estou devastado".

Ibaneis destacou o perfil discreto do familiar e ressaltou aspectos da vida pessoal e profissional do familiar. Segundo ele, Maurício “era um pai amoroso, um profissional dedicado” e mantinham uma relação próxima. 

Na publicação, Ibaneis também mencionou uma afinidade pessoal entre os dois. “Além do mesmo sangue, tínhamos ainda o amor pelo Flamengo em comum”, disse. Ao final da mensagem, o governador prestou uma homenagem e expressou votos de conforto à família. “Vai com Deus, meu primo. Que Nosso Senhor conforte a nós todos.”

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 22/12/2025 18:58
