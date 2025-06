Ibaneis decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Zé Ornellas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto oficial de três dias, pela morte do ex-chefe do Executivo local, José Ornellas de Souza Filho, que faleceu neste sábado (28/6), aos 103 anos, após sofrer uma falência múltipla dos órgãos.

O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial (DODF). Ibaneis expressou profundo pesar pelo falecimento do ex-governador. “Ele foi responsável por grandes feitos na capital, tanto em Brazlândia, como em Ceilândia e Planaltina”, lembrou.

Ibaneis afirmou que Ornellas deixou serviços importantes de infraestrutura que, segundo ele, foram essenciais para o desenvolvimento do Distrito Federal. “Fica nosso agradecimento pelo trabalho do ex-governador e uma mensagem de paz aos familiares e amigos”, disse o governador.

Nascido no Rio de Janeiro, José Ornellas de Souza Filho chegou ao DF em 1973, com 51 anos, designado para um trabalho provisório, de oito meses, na Subsecretaria de Educação do Ministério da Educação e Cultura. No ano seguinte, Ornellas ingressou na Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), onde foi secretário de recursos humanos e vice-presidente até 1982, quando foi nomeado governador do Distrito Federal.

Ele assumiu a chefia do Executivo brasiliense em julho daquele ano, em substituição a Aimé Lamaison. Durante o mandato, o ex-governador criou a Vila São José, em Brazlândia, urbanizou Planaltina e fez as obras de captação fluvial em Ceilândia, principalmente no Setor O.

O velório será realizado neste domingo (29/6), das 12h às 14h, na capela 10 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Em seguida, o corpo será cremado, no mesmo local, em uma cerimônia reservada aos familiares.