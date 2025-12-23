"Baiano, te amo", gritou mulher antes de ser decapitada pelo companheiro

“Baiano, te amo”. Essas foram as últimas palavras ditas por Lidiane Paula de Souza, 43 anos, antes de ser decapitada pelo companheiro, Leandro Rodrigues dos Santos, 44. O crime brutal ocorreu em via pública, em Taguatinga Norte. O homem foi preso horas depois, após um cerco montado pela Polícia Militar.

Os gritos de Lidiane em declaração ao companheiro foram ouvidos por testemunhas. Depois de a vítima dizer que amava o agressor, Leandro a esfaqueou e a decapitou. Vizinhos acionaram a polícia e repassaram a identificação do autor às equipes, que iniciaram as buscas.

Leandro e a vítima viviam em situação de rua e mantinham um relacionamento conturbado há um ano. O Correio apurou que, em 21 de setembro, no Centro Metropolitano Praça do Sol, em Taguatinga, ocorreu um dos episódios de violência doméstica contra a mulher.

Na ocasião, Leandro desferiu socos e chutes e a ofendeu com xingamentos. Ainda a ameaçou de esquartejá-la. Ele foi preso em flagrante na época. Pelo ocorrido, vigorava uma medida protetiva de urgência.

Leandro foi preso nesta madrugada pela PMDF e vai responder por feminicídio.