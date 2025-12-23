Feminicídio: homem é preso após decapitar mulher em Taguatinga

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 44 anos foi preso após cometer um feminicídio em Taguatinga Norte, na madrugada desta terça-feira (23/12). O crime ocorreu às 1h51, na QNL 16, Conjunto B, e foi praticado com crueldade contra uma mulher de 43 anos que tinha medida protetiva vigente contra o agressor. O homem utilizou violência extrema que impediu qualquer possibilidade de defesa da vítima.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pelo Centro de Operações da PM (COPOM) para verificar uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, equipes do 2º Batalhão encontraram a vítima, que havia sido decapitada, caída em via pública. Moradores relataram características do suspeito e indicaram a direção em que ele havia fugido.

Com base nas informações, a PMDF iniciou um cerco policial e mobilizou equipes de Rádio Patrulhamento, GTOP e apoio do serviço de inteligência. O suspeito foi localizado e preso pouco tempo depois com a roupa e as mãos sujas.

As investigações preliminares apontam que o homem já havia sido abordado anteriormente nessa mesma noite portando uma faca, ocasião em que o objeto foi apreendido e lavrado um Termo Circunstanciado. O autor também tinha antecedentes por violência doméstica contra a mesma vítima, além da medida protetiva judicial em vigor no momento do crime.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde permanece à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

