Homem que decapitou companheira ameaçou esquartejá-la há três meses

Lidiane Paula de Souza já havia sido ameaçada três meses antes do crime - (crédito: Cedido ao Correio)

Preso por assassinar e decapitar a companheira no meio da rua, em Taguatinga Norte, Leandro Rodrigues dos Santos, 44 anos, ameaçou esquartejar a vítima, Lidiane Paula de Souza, 43, três meses antes de cometer o feminicídio. Lidiane foi morta na madrugada desta terça-feira (23/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O casal mantinha uma relação há cerca de um ano e sobrevivia nas ruas. A união, conturbada, havia produzido um prenúncio da tragédia três meses antes. Na ocorrência registrada pela vítima, em 21 de setembro, que resultou na prisão em flagrante de Leandro e no deferimento de medidas protetivas de urgência, o autor desferiu socos e chutes na companheira. O fato ocorreu no Centro Metropolitano Praça do Sol, Taguatinga.

Além das agressões físicas, ele a xingou e ameaçou esquartejá-la.

O crime

Na madrugada desta terça-feira, as últimas palavras ditas por Lidiane foram “Baiano, eu te amo”, segundo vizinhos.

O crime brutal ocorreu em via pública, em Taguatinga Norte. O homem foi preso horas depois após um cerco montado pela Polícia Militar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os gritos de Lidiane em declaração ao companheiro foram ouvidos por testemunhas. Depois de dizer que amava o agressor, Leandro a esfaqueou e a decapitou. Vizinhos acionaram a polícia e repassaram a identificação do autor às equipes, que iniciaram as buscas e o capturaram.