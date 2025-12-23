Homem que decapitou mulher em Taguatinga vivia em situação de rua

O agressor que decapitou uma mulher na madrugada desta terça-feira (23/12), na QNL 16, conjunto B, em Taguatinga, vivia em situação de rua. A informação foi confirmada pelo tenente Rogério da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). De acordo com o tenente, ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito da vítima, que também vivia em situação de rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Testemunhas que estavam nas proximidades relataram características físicas do criminoso, vestimentas e a direção tomada pelo suspeito após o crime. Com as informações repassadas pelos populares, viaturas e equipes especializadas iniciaram buscas e conseguiram localizar o autor do crime. Ele foi abordado e detido sem oferecer resistência à prisão.

Segundo informações do tenente Rogério, o próprio autor confessou ter utilizado um facão para cometer o crime.

A Polícia Militar informou que o homem já possuía histórico de violência contra a mesma vítima. Em setembro, ele havia sido detido por lesão corporal e havia uma medida protetiva vigente. Após ter sido colocado em liberdade no último dia 19, voltou a cometer o crime poucos dias depois.

Horas antes do feminicídio, o suspeito havia sido abordado por policiais nas proximidades da QNL 16, com uma faca. Na ocasião, foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a arma foi apreendida e o homem, liberado. Horas depois, ele conseguiu outro objeto cortante, que teria sido utilizado no crime.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O suspeito foi conduzido e apresentado em flagrante à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).