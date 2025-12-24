Vai ficar em Brasília? Confira as melhores opções para o réveillon

Com passagens aéreas caras e pouco tempo para planejar viagens, muitos brasilienses optam por passar o fim de ano mais perto de casa. E quem decidiu ficar no Distrito Federal não precisa abrir mão da diversão e do descanso. A capital e o Entorno oferecem uma gama de opções — desde festas e hotéis luxuosos a refúgios na natureza.

Para quem busca economizar, Brasília dispõe de alternativas simples, mas especiais para celebrar a virada do ano. Na Esplanada dos Ministérios, o Governo do Distrito Federal promove a tradicional festa de réveillon, com palco gratuito, shows musicais e queima de fogos. Este ano, a celebração em 31 de dezembro e 1º de janeiro conta com Ana Castela, Lauana Prado e Carlinhos Brown. Além dos cantores nacionais, a festa também terá a presença de artistas locais. A comemoração é ideal para quem gosta de curtir ao ar livre, com clima animado e programação acessível.

Outro ponto tradicional é a Praça dos Orixás, popularmente conhecida como Prainha. Um dos locais mais procurados no ano-novo do DF, o espaço reúne queima de fogos, feiras Cultural e Afro-Gastronômica e apresentações musicais de samba, pagode e outros estilos. Na orla, a espiritualidade também marca presença, com rituais de religiões de matrizes africanas realizados durante a noite.

Réveillon à beira do lago

Ainda entre as opções ao ar livre, o Pontão do Lago Sul se destaca por oferecer diferentes propostas para a virada. O espaço tem eventos em restaurantes, com open food e open bar, cujos ingressos variam de R$ 550 a R$ 1.200 por adulto — os valores para crianças podem variar.

Para quem prefere gastar menos, é possível aproveitar a festa e assistir à queima de fogos gratuitamente na área externa. Os ingressos para acesso ao local são retirados pelo Sympla, mediante a doação de 1kg de alimento.

Um dos restaurantes de destaque no Pontão é o Sallva Bar e Ristorante da chef Fabiana Pinheiro, que mistura com excelência sabores da cultura italiana e brasileira. Para o réveillon, a proposta do restaurante é "Uma Noite na Toscana", com um buffet de antepastos, prato quente à la carte, sobremesas e serviço open bar, com espumantes Chandon, vinhos italianos, chopp, drinks e refrigerantes. "Nossa festa combinará a elegância rústica da região italiana com a hospitalidade e as delícias do Sallva Bar & Ristorante. Para celebrar o brilho e a esperança da virada do ano, ofereceremos uma atmosfera acolhedora, sabores marcantes e decoração charmosa", aponta a chef.

Chef Fabiana Pinheiro preparou uma noite toscana (foto: Divulgação)

Os valores para aproveitar a virada no Sallva variam de

R$ 850 a R$ 1.200 dependendo do local de preferência da mesa.

Mais uma referência do parque é o restaurante Gran Bier, que oferece um pacote all inclusive para o réveillon. A experiência inclui um menu completo, com bacalhau assado, filé ao vinho do Porto, capeletti cremoso, sobremesas variadas, além de bebidas como whiskey, vodka, gin, espumante e chope Brahma.

A programação musical conta com show ao vivo de Adriana Samartini e apresentações de dois DJs ao longo da noite. O valor do bistrô adulto é de R$ 830, com ingressos à venda pelo Sympla.

Rock para virar o ano

Com som eletrizante, 39 torneiras de chope disponíveis e diversas opções gastronômicas, o Galpão 17 é o lugar perfeito para os amantes de rock que ainda não sabem onde passar o réveillon. "O público pode esperar seis horas de música sem parar", afirma a produtora Rebeca Catarina.

Galpão 17 é uma das opções para os fãs de rock (foto: Divulgação)

A casa abre às 21h, com som do DJ Wellington. Às 21h30, começam os shows das bandas Selvagem e, em seguida, Heat. Depois, o grupo Válvula sobe ao palco com um tributo especial a Nirvana, Audioslave e Pearl Jam. Após o show da banda, o DJ Wellington retorna à discotecagem e segue animando o público até as 4h da manhã, horário de encerramento do evento. Os ingressos e as reservas de mesa podem ser adquiridos pelo Sympla ou no estabelecimento no dia do evento.

"Em nossa festa, as pessoas podem vir curtir bastante, a família toda, os amigos e as crianças também. Elas não ficarão desamparadas nesse momento. Nossa brinquedoteca estará aberta", destaca.

Natureza

Descanso, paz e meio ambiente é o que alguns brasilienses buscam para se desconectar da cidade no fim do ano. O Brasília Resort se destaca como uma opção de hotel-fazenda no entorno de Brasília, combinando lazer familiar acessível com imersão na natureza do Cerrado. Apenas a 20km do Plano Piloto, o local conta com piscinas refrescantes, toboáguas, playground, pesca esportiva, trilhas ecológicas e bangalôs aconchegantes. A hospedagem no dia 31 de dezembro contará com ceia especial inclusa, música ao vivo e queima de fogos para celebrar a chegada do novo ano, além de um champanhe por família para brindar na celebração.

Brasília Resort é uma boa alternativa para os amantes da natureza (foto: Divulgação)

Em Goiás, a busca por pousadas para o Réveillon também é grande. Em Pirenópolis, mais de 90% das hospedagens já estavam ocupadas até meio de dezembro. A cidade contará com a tradicional queima de fogos na Praça Central. A Pousada Cavaleiro dos Pireneus ainda tem algumas acomodações disponíveis no pacote de Réveillon. Para dois adultos, com três diárias o valor pode variar de R$7.530 a R$10.320 a depender da opção escolhida. A experiência inclui dois vouchers de refeição por pessoa, música ao vivo, piscina aquecida e ceia especial na noite de Ano-Novo.

Praça Central de Pirenópolis (foto: Divulgação)

Conhecida pelas paisagens de cerrado preservado, cachoeiras de águas cristalinas e um céu estrelado que se transforma em espetáculo natural, a Chapada dos Veadeiros se consolida mais uma vez como um dos destinos mais procurados do país para a virada do ano. Na Vila de São Jorge, o Réveillon Santo Cerrado 2026 acontece no Santo Cerrado Risoteria & Café, e propõe uma virada intimista sob as estrelas da Chapada. A atração principal é a banda Chapajam, acompanhada por DJs. Os ingressos para a festa da virada estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 75.

Outro destaque é o Réveillon Pura 2025, realizado no espaço Pura Chapada. Com proposta de evento exclusivo, a programação reúne música ao vivo e eletrônica, além de Open Food e Full Open Bar Premium. Entre as atrações confirmadas estão Syrux, Fernando Bocão e Banda, Paru e Troccoli, que comandam a pista até o amanhecer. Os ingressos estão no 4º lote, com valores de R$ 800 para o público masculino e R$ 700 para o feminino, incluindo jantar completo, coquetel volante, antepastos e opções servidas na madrugada.

Pacotes

Luxo e sofisticação é a proposta da rede Windsor Hotéis para o ano-novo de 2026. Para quem quer apenas se deliciar na ceia, o valor é de R$ 770 por pessoa e estão incluídos o buffet livre, além de um open bar com água com e sem gás, sucos, refrigerantes, vinho branco e tinto, whisky Black Label, cerveja, caipirinha, caipiroska, gin e espumante. Já os pacotes de hospedagem com a ceia e café da manhã estão a partir de R$ 1.126, em ocupação single. "Com certeza, o ambiente familiar, a alta gastronomia e o serviço de excelência nos hotéis Windsor Plaza Brasília e Windsor Brasília — que acabaram de passar por reformas — estão entre os diferenciais do nosso Réveillon", ressalta a gerente-geral Helen Coelho.

Windsor Plaza oferece sofisticação (foto: Juliano Colodetti)

O Golden Tulip Brasília Alvorada também não fica para trás. O pacote de Réveillon do hotel engloba diária para duas pessoas, café da manhã e ceia no Toro Parrilla, queima de fogos à beira do Lago Paranoá, uma taça de espumante por pessoa e programação musical. A proposta custa a partir de R$ 1.559,00 (mais 13% de taxas). Os hóspedes também terão acesso a toda a estrutura do hotel, incluindo piscina e área gastronômica.

Transporte

Transporte e trânsito

» Locomoção não será um problema nos dias de festividades. Ônibus e metrô serão gratuitos em todos os horários hoje e nos dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. Nos dias 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro e em 2 de janeiro, a passagem será gratuita das

18h às 23h.

» O Eixo Rodoviário estará fechado para veículos e aberto ao público hoje e em 1º de janeiro, das 6h às 18h, para o Eixão do Lazer.