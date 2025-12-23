Catedral de Brasília divulga programação de Natal e fim de ano

A abertura do Tempo do Natal acontece na noite do dia 24 de dezembro, com a Missa da Vigília, às 20h - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida realizará uma celebração especial para o Natal e o encerramento do Jubileu 2025. As principais missas serão presididas pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, e ocorrem entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro. Além das celebrações litúrgicas, a Catedral ampliou o atendimento para confissões até o fim do ano, oferecendo mais horários para os fiéis que desejam receber o Sacramento da Reconciliação.

A abertura do Tempo do Natal acontece na noite do dia 24 de dezembro, com a Missa da Vigília, às 20h. No dia 25, data em que a Igreja celebra o Natal do Senhor, serão realizadas duas missas, às 10h30 e às 17h, presididas pelos padres Agenor Vieira e Bruno Cruz, respectivamente.

No domingo (28/12), a Catedral celebra a Solenidade da Sagrada Família e marca o encerramento do Jubileu 2025, às 12h. Convocado pelo papa Francisco em 2024, o Jubileu teve como tema “Peregrinos de Esperança” e mobilizou peregrinações ao longo do ano. A Catedral de Brasília atuou como Igreja Jubilar, recebendo fiéis em busca de orações, graças e indulgências.

A programação segue no dia 31 de dezembro, com missa às 20h, em ação de graças pelo encerramento do ano civil. No dia 1º de janeiro, a Igreja celebra a Solenidade de Maria, Mãe de Deus, com missas às 10h30 e às 17h.





Confira a programação completa:

24 de dezembro (quarta-feira)

Confissões: das 9h às 12h

Missa da Vigília de Natal: 20h (cardeal Paulo Cezar Costa)





25 de dezembro (quinta-feira)

Confissões: das 10h às 12h



Missas: 10h30 (padre Agenor Vieira) e 17h (padre Bruno Cruz)





28 de dezembro (domingo)

Confissões: das 10h às 12h

Solenidade da Sagrada Família e encerramento do Jubileu 2025: 12h (cardeal Paulo Cezar Costa)





31 de dezembro (quarta-feira)

Confissões: das 10h às 12h

Missa de ação de graças: 20h (cardeal Paulo Cezar Costa)





1º de janeiro (quinta-feira)

Solenidade de Maria, Mãe de Deus: missas às 10h30 e às 17h





Outros horários de confissão:

Sexta-feira (26/12): das 10h às 12h45

Sábado (27/12): das 10h às 12h

Terça-feira (30/12): das 10h às 12h45

Quarta-feira (31/12): das 10h às 12h

Mais informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Catedral de Brasília no Instagram e no site institucional.