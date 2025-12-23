Catedral de Brasília divulga programação de Natal e fim de ano

A Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida realizará uma celebração especial para o Natal e o encerramento do Jubileu 2025. As principais missas serão presididas pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, e ocorrem entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro. Além das celebrações litúrgicas, a Catedral ampliou o atendimento para confissões até o fim do ano, oferecendo mais horários para os fiéis que desejam receber o Sacramento da Reconciliação.
A abertura do Tempo do Natal acontece na noite do dia 24 de dezembro, com a Missa da Vigília, às 20h. No dia 25, data em que a Igreja celebra o Natal do Senhor, serão realizadas duas missas, às 10h30 e às 17h, presididas pelos padres Agenor Vieira e Bruno Cruz, respectivamente.
No domingo (28/12), a Catedral celebra a Solenidade da Sagrada Família e marca o encerramento do Jubileu 2025, às 12h. Convocado pelo papa Francisco em 2024, o Jubileu teve como tema “Peregrinos de Esperança” e mobilizou peregrinações ao longo do ano. A Catedral de Brasília atuou como Igreja Jubilar, recebendo fiéis em busca de orações, graças e indulgências.
A programação segue no dia 31 de dezembro, com missa às 20h, em ação de graças pelo encerramento do ano civil. No dia 1º de janeiro, a Igreja celebra a Solenidade de Maria, Mãe de Deus, com missas às 10h30 e às 17h.
Confira a programação completa:
24 de dezembro (quarta-feira)
- Confissões: das 9h às 12h
- Missa da Vigília de Natal: 20h (cardeal Paulo Cezar Costa)
25 de dezembro (quinta-feira)
- Confissões: das 10h às 12h
- Missas: 10h30 (padre Agenor Vieira) e 17h (padre Bruno Cruz)
28 de dezembro (domingo)
- Confissões: das 10h às 12h
- Solenidade da Sagrada Família e encerramento do Jubileu 2025: 12h (cardeal Paulo Cezar Costa)
31 de dezembro (quarta-feira)
- Confissões: das 10h às 12h
- Missa de ação de graças: 20h (cardeal Paulo Cezar Costa)
1º de janeiro (quinta-feira)
- Solenidade de Maria, Mãe de Deus: missas às 10h30 e às 17h
Outros horários de confissão:
- Sexta-feira (26/12): das 10h às 12h45
- Sábado (27/12): das 10h às 12h
- Terça-feira (30/12): das 10h às 12h45
- Quarta-feira (31/12): das 10h às 12h
Mais informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Catedral de Brasília no Instagram e no site institucional.