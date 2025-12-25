Incêndio atinge residência na Samambaia e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência de dois andares na QR 303, conjunto 13, em Samambaia, na manhã desta quarta-feira (25/12). O fogo provocou grande volume de fumaça no segundo pavimento do imóvel e assustou moradores da região quanto à possibilidade de propagação das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h15 e enviou três viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, os militares encontraram intensa fumaça que saia de um dos quartos do andar superior. As equipes montaram rapidamente linhas de mangueira e iniciaram o combate ao incêndio, conseguindo conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa.

Durante a operação, os bombeiros também realizaram o resgate de um cão de pequeno porte que estava no interior da residência. O animal foi encontrado sem ferimentos e devolvido à sua proprietária. Para garantir a segurança do ambiente, foi utilizado um aparelho exaustor, que permite a rápida dissipação da fumaça acumulada no imóvel.

A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do incêndio. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. Após a conclusão dos trabalhos, o local ficou sob os cuidados do proprietário.