Incêndio de grandes proporções atinge restaurante na Asa Norte

Um incêndio de grandes proporções atingiu um restaurante localizado no Setor de Rádio e TV Norte, quadras 701/702, na Asa Norte. O fogo ficou concentrado na área da cozinha do estabelecimento, provocando grande quantidade de fumaça que se espalhou pelo interior do prédio. As chamas começaram em equipamentos da cozinha, o que exigiu o combate rápido para evitar a propagação do fogo para outras áreas do restaurante e edificações vizinhas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na quarta-feira (24/12), por volta das 20h30, e enviou três viaturas na ocorrência. Ao chegarem, os militares identificaram o foco do incêndio e montaram linhas de mangueiras pressurizadas com água para realizar o combate direto às chamas.

Incêndio atinge restaurante na Asa Norte (foto: CBMDF/Divulgação)

Após a extinção do fogo, as equipes executaram o trabalho de rescaldo, para garantir o resfriamento de pontos ainda aquecidos, além de procedimentos de ventilação para dispersar a fumaça acumulada.

Não houve registro de vítimas. A brigada do edifício permaneceu responsável pelo local após o encerramento da ocorrência. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apurar as causas do acidente.