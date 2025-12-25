InícioCidades DF
Mulher morre após ser atropelada por ônibus no Recanto das Emas

Corpo de Bombeiros Militar enviou uma viatura para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu

Ônibus de transporte urbano atropela pedestre no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Ônibus de transporte urbano atropela pedestre no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus no Recanto das Emas. O acidente ocorreu por volta das 20h de quarta-feira (24/12), na garagem da empresa URBI, localizada na QR 114. A vítima foi encontrada caída no chão, presa sob o veículo, e teve o óbito confirmado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h04 e enviou uma viatura para atender a ocorrência. No local, os militares prestaram atendimento à vítima seguindo o protocolo de trauma, realizando os procedimentos padrão de socorro. Apesar dos esforços, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), constatou a morte da pedestre.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permaneceu na área para isolar e preservar a cena do acidente, além de controlar o fluxo e garantir a segurança no entorno. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e ficará responsável pela investigação do caso.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do atropelamento ou as circunstâncias que levaram ao acidente.

DC
DC

Por Davi Cruz*
postado em 25/12/2025 08:22
