Samambaia ganha reforço na educação com entrega de escola e creche nesta quarta (29) - (crédito: Davi Cruz)

Samambaia recebeu, nesta quarta-feira (29/10), dois novos espaços públicos de educação: a reconstruída Escola Classe 425, que substitui a antiga estrutura de provisória erguida há mais de três décadas, e a Creche Tatu-Bola, voltada à primeira infância. As entregas fazem parte do conjunto de investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) para ampliação e modernização da rede de ensino da região.

A Escola Classe 425 foi fundada em 1991 e funcionou por mais de 30 anos em instalações provisórias, conhecidas como “escola de latão”. As novas obras, iniciadas em maio de 2022, contaram com um investimento de R$ 14 milhões, transformaram o espaço em uma unidade moderna, acessível e segura. Com capacidade para atender mais de 600 estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a escola conta com 18 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, quadra coberta, parquinho infantil e estacionamento para 30 veículos.

Durante cerimônia de inauguração, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) destacou o simbolismo da entrega. “Em Samambaia, havia uma decisão judicial mandando derrubar as três escolas de lata. Essa aqui já está construída, a segunda também já foi demolida e está sendo erguida, e a terceira começa em breve. Com isso, a gente dá à população de Samambaia aquilo que ela mais precisa, que é qualidade para criar seus filhos”, afirmou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá lembrou que as antigas unidades provisórias duraram décadas. “Essas escolas acabaram se tornando permanentes por muitos anos. Essa já foi entregue, a segunda está em construção e a próxima, a 410, será demolida para darmos fim a essa história de escolas provisórias”, explicou. A chefe da pasta ainda ressaltou a estrutura completa da unidade. “É uma escola para atender com dignidade as crianças que estavam numa estrutura precária há muitos anos”, disse.

Educação infantil

Além da escola, o governo também inaugurou a Creche Tatu-Bola, na Quadra 217. Com investimento de R$ 6,27 milhões, possui 1.311 m² de área edificada. O espaço moderno e colorido tem 10 salas de aula com solário, fraldários, lactário, cozinha completa, refeitório, área de amamentação, pátio coberto e playground.

O chefe do executivo destacou os avanços na educação infantil. “Ontem, já abrimos um CEPI lindíssimo e hoje entregamos mais um aqui em Samambaia. São 188 crianças atendidas com qualidade e segurança. Queremos que essas crianças cresçam com base sólida e tenham um futuro transformado pela educação”, disse Ibaneis.

Hélvia Paranaguá reforçou o compromisso da gestão com a ampliação das vagas. “Chegamos a um ponto em que há vagas sobrando. Nosso objetivo é iniciar o próximo ano letivo com a fila zerada, ampliando o atendimento e garantindo que todas as famílias tenham acesso à educação infantil”, afirmou.

O administrador regional de Samambaia, Marcos Leite também comemorou as entregas. “Essa creche maravilhosa é mais uma de tantas conquistas para Samambaia. Tudo que está sendo feito aqui é fruto de muito trabalho e dedicação”, declarou.

Desde 2019, o GDF já inaugurou 28 unidades de educação infantil em todo o Distrito Federal, incluindo regiões como Ceilândia, Santa Maria, Sol Nascente, Planaltina e Paranoá. Outras creches ainda estão em construção. Segundo o governo, a lista de espera por vagas na rede pública caiu de 24 mil para 2,5 mil crianças, número que promete ser zerado até 2026.