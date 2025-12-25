Homem atira no meio da rua, foge em carro, atropela policial e acaba preso

Um homem de 21 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (25/12) após atirar em via pública, fugir da polícia e atropelar um policial militar em Samambaia, no DF.

Às 7h14, os policiais militares do 11º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de tiros em uma rua de Samambaia. Moradores relataram que o autor disparava de forma indiscriminada, colocando em risco a integridade de quem circulava pelo local.

Já no local, os militares ouviram novos disparos e iniciaram o patrulhamento. O homem estava em um carro e desobedeceu a ordem de parada, sacou a arma novamente e tentou disparar contra as equipes. Os policiais revidaram para contê-lo, mas ele acelerou e empreendeu fuga.

Na rua, colidiu o carro com uma viatura e atropelou um PM. Segundo a corporação, o militar teve ferimentos leves. Após um novo cerco, os policiais interceptaram o veículo e detiveram o autor. Ele foi conduzido à delegacia.