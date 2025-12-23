Traficante conhecido como "rei do Skunk" é preso em Vicente Pires

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do BPChoque (PATAMO), prendeu um homem apontado como o "Rei do Skunk", em Vicente Pires, na noite dessa segunda-feira (22/12).

A ação foi orientada pelo serviço de inteligência e compartilhamento de informações com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (Gaeco/MPF). Segundo as investigações, o homem tem envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

O mesmo foi investigado em uma operação ocorrida em setembro, que resultou na apreensão de veículos de luxo, R$ 100 mil em espécie, sete armas de fogo, mais de 1 mil munições, 28 celulares lacrados, sem comprovação de nota fiscal, e diversas ampolas de anabolizantes.

Ele foi detido e conduzido à Polícia Federal.