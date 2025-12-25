InícioCidades DF
Trânsito

Quatro pessoas são atropeladas em um intervalo de 3 horas no DF

As vítimas são duas mulheres, de 69 e 42 anos, e dois adolescentes, de 12 e 15 anos. Ninguém ficou em estado grave

Acidentes ocorreram em Ceilândia e em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Quatro pessoas foram atropeladas no Distrito Federal em pouco mais de três horas, nesta quinta-feira de Natal (25/12). As vítimas são duas mulheres, de 69 e 42 anos, e dois adolescentes, de 12 e 15 anos. Ninguém ficou em estado grave.

Na QNO 19 de Ceilândia, uma idosa e outra mulher foram atingidas por um carro. A vítima idosa foi atendida pelas equipes e estava consciente, mas apresentava ferimentos pelo corpo e fratura no fêmur direito. A outra mulher estava com luxação (deslocamento) no pé esquerdo. As duas foram levadas ao hospital. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro também foi conduzido ao hospital. 

Por volta das 15h30, em São Sebastião, dois adolescentes foram atingidos por um Jetta branco. O menino, de 12 anos, e uma menina de 15, estavam em uma bicicleta no momento do sinistro de trânsito. Eles se queixavam de dores na cabeça e foram levados ao hospital.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/12/2025 17:23
