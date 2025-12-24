Operação prende detentos do semiaberto por descumprir regras do saídão

Doze detentos beneficiados com a saída temporária de fim de ano foram recolhidos ao sistema prisional do Distrito Federal por cometerem faltas disciplinares, durante uma operação integrada de fiscalização nesta terça-feira (23/12), em diversas regiões do DF. A ação ocorreu após a concessão do benefício a custodiados do regime semiaberto e teve como foco coibir faltas disciplinares durante o período do chamado “saídão”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao todo, foram mobilizadas 18 equipes de fiscalização e três equipes volantes, além do apoio de 10 equipes da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE). As abordagens ocorreram de forma estratégica, em parceria com a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária do DF, e abrangeram 12 regiões administrativas. Cerca de 120 policiais penais e um cão policial K9 participaram da operação, que resultou no recolhimento dos beneficiários.

A ação teve caráter preventivo e repressivo, com foco na retirada das ruas de apenados que descumprissem as condições impostas pela Justiça. A operação integrada foi promovida pela Coordenação do Sistema Penitenciário para garantir o cumprimento das determinações judiciais.

Saidão

A Justiça do Distrito Federal autorizou, a partir da última segunda-feira (22/12), a saída temporária de 1.689 presos que cumpriam os requisitos legais e apresentaram a documentação exigida para a nona e última liberação do ano. Do total de beneficiados, 61 são mulheres, liberadas pela Penitenciária Feminina do DF. Todos deverão retornar às unidades prisionais de origem até o dia 26 de dezembro. O não retorno dentro do prazo caracteriza fuga e implica sanções previstas na Lei de Execução Penal.

As regras e obrigações do benefício estão previstas na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execuções Penais (VEP), que estabelece o calendário anual das saídas temporárias e determina condutas que devem ser rigorosamente cumpridas pelos custodiados durante o período em liberdade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Penal do DF reforça que a população pode colaborar com as ações de fiscalização. Informações sobre custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas da saída temporária podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000.