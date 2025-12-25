Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira (25/12); veja a lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/12):
Campo da Esperança
- Adalberto Olinto Silva, 90 anos
- Cantidio Lima Vieira, 72 anos
- Cecília Cardoso Vieira, 85 anos
- Divino Vieira, 69 anos
- Edmilson de Pádua Gonçalves, 61 anos
- Janete da Silva Lima, 88 anos
- João Samuel Araújo, 90 anos
- Joaquim Duarte, 84 anos
- Jonas de Jesus Xavier, 67 anos
- Juarez Lima Silva, 67 anos
- Juracy Martins de Souza, 75 anos
- Marcelo Roberto Barbosa de Souza, 63 anos
- Maria de Fátima Barbosa Caldas, 73 anos
- Maria Natividade da Silva, 88 anos
- Paulo Cezar de Moura Leite, 71 anos
- Terezinha Brito Ladislau, 75 anos
Taguatinga
- Alfeu Lopes de Oliveira, 84 anos
- Almiro Souza de Oliveira, 87 anos
- Armando Carvalho Vieira, 60 anos
- Higor Sousa Silva, 37 anos
- José Ribamar Oliveira de Araújo, 67 anos
- Maria de Lourdes de Jesus Pedroso, 64 anos
- Maria José Rodrigues de Souza, 86 anos
- Maria Rossania Oliveira Silva, 67 anos,
- Omero da Costa Tavares, 89 anos
- Orita Ribeiro de Souza, 80 anos,
- Paulo Denison Ramos Viana, 40 anos
- Socorro Fernandes, 82 anos
Gama
- Olintina Oliveira Nunes, 83 anos
Planaltina
- Guilherme Ícaro de Oliveira Brito de Barros, 24 anos
- Maria de Souza d’Abadia, 90 anos
- Maria Isabel Santana, 79 anos
Brazlândia
- Shirlane Gonçalves Telles, 58 anos
Sobradinho
- Alderino Carlos Soares, 80 anos
- Eric da Silva Rodrigues, 26 anos
- Harlen Pugas Rodrigues, 31 anos
- Maria dos Santos Lemes, 70 anos
Jardim Metropolitano
- Thereza Christina Rabello Couceiro, 87 anos (cremação)
- Rosena das Dores das Graças, 77 anos (cremação)
- Murilo Sousa de Carvalho, idade não divulgada (cremação)
postado em 25/12/2025 18:21