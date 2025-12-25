InícioCidades DF
Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira (25/12); veja a lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 25 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/12):

Campo da Esperança

  • Adalberto Olinto Silva, 90 anos
  • Cantidio Lima Vieira, 72 anos
  • Cecília Cardoso Vieira, 85 anos
  • Divino Vieira, 69 anos
  • Edmilson de Pádua Gonçalves, 61 anos
  • Janete da Silva Lima, 88 anos
  • João Samuel Araújo, 90 anos
  • Joaquim Duarte, 84 anos
  • Jonas de Jesus Xavier, 67 anos
  • Juarez Lima Silva, 67 anos
  • Juracy Martins de Souza, 75 anos
  • Marcelo Roberto Barbosa de Souza, 63 anos
  • Maria de Fátima Barbosa Caldas, 73 anos
  • Maria Natividade da Silva, 88 anos
  • Paulo Cezar de Moura Leite, 71 anos
  • Terezinha Brito Ladislau, 75 anos

Taguatinga

  • Alfeu Lopes de Oliveira, 84 anos
  • Almiro Souza de Oliveira, 87 anos
  • Armando Carvalho Vieira, 60 anos
  • Higor Sousa Silva, 37 anos
  • José Ribamar Oliveira de Araújo, 67 anos
  • Maria de Lourdes de Jesus Pedroso, 64 anos
  • Maria José Rodrigues de Souza, 86 anos
  • Maria Rossania Oliveira Silva, 67 anos, 
  • Omero da Costa Tavares, 89 anos
  • Orita Ribeiro de Souza, 80 anos, 
  • Paulo Denison Ramos Viana, 40 anos
  • Socorro Fernandes, 82 anos

Gama

  • Olintina Oliveira Nunes, 83 anos

Planaltina

  • Guilherme Ícaro de Oliveira Brito de Barros, 24 anos
  • Maria de Souza d’Abadia, 90 anos
  • Maria Isabel Santana, 79 anos

Brazlândia

  • Shirlane Gonçalves Telles, 58 anos

Sobradinho

  • Alderino Carlos Soares, 80 anos
  • Eric da Silva Rodrigues, 26 anos
  • Harlen Pugas Rodrigues, 31 anos
  • Maria dos Santos Lemes, 70 anos

Jardim Metropolitano

  • Thereza Christina Rabello Couceiro, 87 anos (cremação)
  • Rosena das Dores das Graças, 77 anos (cremação)
  • Murilo Sousa de Carvalho, idade não divulgada (cremação)

Correio Braziliense

Correio Braziliense
25/12/2025
