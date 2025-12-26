Cachorros pitbulls atacam moradores e policiais no Gama

Dois cães da raça pitbull foram mortos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta quinta-feira (25/12) no Gama após avançarem contra moradores e policiais. A ação ocorreu por volta das 20h, na quadra 17 do Setor Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a PM, os animais estavam soltos de forma irregular e apresentavam comportamento agressivo. Antes da chegada dos policiais, os cães teriam tentado atacar uma criança e ferido outro cachorro.

Ao atenderem a ocorrência, os militares avaliaram que os animais representavam risco imediato à população. Durante a tentativa de intervenção, os cães avançaram contra os policiais, e um deles sofreu ferimento na mão.

De acordo com a corporação, não havia meios eficazes de contenção disponíveis no local e, diante da agressividade dos animais, foi necessário o uso de arma de fogo para cessar a ameaça. Os dois cães foram abatidos.

O policial ferido foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama e, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

O tutor dos animais foi localizado no local em visível estado de embriaguez. Ele foi detido e levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).