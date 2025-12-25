InícioCidades DF
Motorista fica preso às ferragens após carro colidir com carreta no DF

Segundo a corporação, com o impacto da batida contra a carreta, o carro caiu em um buraco. O homem foi resgatado com dificuldade respiratória

Veículo caiu em vão após colisão - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Veículo caiu em vão após colisão - (crédito: CBMDF/Divulgação)

colisão entre um veículo de passeio e uma carreta, na DF-290, no Gama, deixou o motorista do carro preso às ferragens. O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta quinta-feira (25/12) e provocou vazamento de óleo diesel na pista. 

Quando os bombeiros chegaram, a carreta estava na via e o carro, um Fiesta branco, em um buraco. Segundo a corporação, com o impacto do acidente, o veículo caiu em uma vala. 

O condutor, de 41 anos, estava preso às ferragens. Ele foi resgatado pelos socorristas e estava desorientado, com dificuldade respiratória e ferimentos no rosto. Após estabilizado, foi conduzido ao hospital. 

A equipe do CBMDF, especializada em produtos perigosos, foi acionada para o local para auxiliar na contenção do grande vazamento de óleo diesel na pista.

Por Darcianne Diogo
postado em 25/12/2025 18:52
