Motorista fica preso às ferragens após carro colidir com carreta no DF

A colisão entre um veículo de passeio e uma carreta, na DF-290, no Gama, deixou o motorista do carro preso às ferragens. O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta quinta-feira (25/12) e provocou vazamento de óleo diesel na pista.

Quando os bombeiros chegaram, a carreta estava na via e o carro, um Fiesta branco, em um buraco. Segundo a corporação, com o impacto do acidente, o veículo caiu em uma vala.

O condutor, de 41 anos, estava preso às ferragens. Ele foi resgatado pelos socorristas e estava desorientado, com dificuldade respiratória e ferimentos no rosto. Após estabilizado, foi conduzido ao hospital.

A equipe do CBMDF, especializada em produtos perigosos, foi acionada para o local para auxiliar na contenção do grande vazamento de óleo diesel na pista.