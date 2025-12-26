Homem é espancado até a morte e encontrado em mata do DF

O caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia - (crédito: P Sul News/ Reprodução)

Um homem identificado como Warley foi encontrado morto na noite de terça-feira (24/12) em uma área de mata próxima a uma nascente no Pro-DF do P Sul, em Ceilândia. O corpo foi localizado por familiares por volta das 20h30, ao lado de um posto de gasolina.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido espancada até a morte. O caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias e a autoria do crime.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivações.