Procurando emprego? Agências oferecem mais de 150 vagas nesta sexta

Em busca de emprego? Ainda há tempo! As agências do trabalhador de todo Distrito Federal, encerram a semana com ofertas de 157 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta sexta-feira (26/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Os maiores salários são R$ 2.845,93, destinados a vaga para pintor de obras no Guará, e R$ 2.424,40, para um posto de bombeiro hidráulico no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN). Na mesma região, há uma posição para estágio como auxiliar técnico de engenharia, com auxílio de R$ 250 por semana e exigência de superior incompleto na área de construção civil.

Na região do Plano Piloto, empregadores buscam por 20 atendentes de lanchonete, 20 operadores de caixa e um empregado doméstico faxineiro. Em Samambaia, há vagas para 20 auxiliares de linha de produção, dez fiscais de prevenção de perdas, três ajudantes de motorista, um lavador de veículos e um auxiliar de limpeza. No Lago Sul, a demanda é por seis novos atendentes de lojas. Em todas as chances, os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 1,7 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).