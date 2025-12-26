DF terá programações culturais gratuitas nos últimos dias do ano

A poucos dias do ano acabar, os brasilienses ainda tempo a oportunidade de divertir e usufruir os eventos gratuitos espalhados pela cidade. Entre eles, o Nosso Natal 2025, que vai iluminar a Esplanada dos Ministérios até 4 de janeiro (exceto dia 31), sempre das 17h às 23h. A iniciativa é promovida com investimento de R$ 15 milhões pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), com apoio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais e execução do Instituto Missão Hoje. A programação é divulgada diariamente no Instagram do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma das atrações do festival é a pista de gelo, que está disponível com sessões a cada 30 minutos e idade mínima de 5 anos, e a roda-gigante de 22 metros, com 16 gôndolas e cabine adaptada. Os pequenos também podem brincar no carrossel, que tem capacidade para até 36 pessoas, e no trenzinho, que circula continuamente durante todo o evento. O teatro infantil tem espetáculos às 18h e sessões lúdicas às 17h30, 18h30 e 18h30, enquanto as oficinas ocorrem às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45. Os ingressos são disponibilizados no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vila cenográfica foi planejada para encantar os visitantes e proporcionar belas fotos. O ponto central é a árvore de Natal, com mais de 30 metros de altura, localizada na praça de alimentação. O espaço também conta com a Casa do Papai Noel e o presépio, a Vila dos Doces e a Vila dos Elfos, que têm lojas de artesanato e mais opções gastronômicas.

Vai de Graça

Com o intuito de facilitar o acesso da população, o GDF estabelceu a gratuidade para o transporte público nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, e no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h. Nos dias 21, 25 (Natal) e 28 de dezembro, e no dia 1º de janeiro (Ano Novo), a gratuidade nos coletivos ocorre em período integral, a partir da zero hora até 23h59.

A medida faz parte do programa Vai de Graça, que foi lançado em fevereiro deste ano e que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF.

Gastronomia

Para os apreciadores de pratos natalinos, a Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, preparou um cardápio especial para o Natal, disponível até domingo (28). O espaço estará aberto nos dias 26, 27 e 28 de dezembro e depois em 2, 3 e 4 de janeiro, com retorno das atividades normais no dia 7.

O cardápio dispõe durante o almoço, um lombo suíno recheado ao molho de vinho, acompanhado de cuscuz marroquino e salada de lentilhas. Os lanches e sobremesas englobam rabanada de panetone artesanal com calda de doce de leite e sorvete fior di latte, panetone na chapa, strudel de maçã verde com sorvete fior di latte e tartine natalina (caponata de mirtilos e berinjela). Para as bebidas, ice matcha latte com morango, nova capital com gin apuã, soda de abacaxi com manjericão e chocolate da estação.

Cinema

O Cine Brasília também preparou uma programação especial para os últimos dias do ano, com a mostra Sucessos de Bilheteria 2025. Ao todo, foram selecionados 10 filmes que mais reuniram público, com sessões a partir desta sexta (26) até 28 de janeiro. Entre as produções, está O agente secreto, com direção de Kleber Mendonça Filho, que entrou na lista de pré-selecionados ao Oscar 2026. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Música regional

A Praça das Artes Teodoro Freire, na Quadra 8 de Sobradinho, será o palco da 8ª edição do projeto Arte na Praça, com apresentações de seresta, dança e a tradição da viola caipira. O evento começa a partir das 17h, haverá atividades para toda a família, como feira de artesanato e brechós, parquinho infantil e praça de alimentação. Às 19h, começam as apresentações do cantor e compositor Vitor Guedes, da professora e bailarina Karol Thayná, e do violeiro Claudivan Santiago.

Fauna e flora

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) também estará de portas abertas para receber a população neste final de semana, das 8h30 às 17h. No dia 31 deste mês, o funcionamento será das 9h às 14h e em 1º de janeiro, estará fechado. De terça a sábado, a entrada custa R$ 5 por pessoa; aos domingos, devido o projeto Lazer Para Todos, instituído pelo GDF em março, deste ano.

Outro espaço que conta com gratuidade aos domingos e feriados é o Zoológico de Brasília. No dia 31, fica aberto até às 12h. O pagamento é em dinheiro, Pix ou cartão de débito e crédito. Em 1º de janeiro, o Zoo funciona normalmente, das 8h30 às 17h, com entrada gratuita.