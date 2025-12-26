Homem morre após veículo capotar na BR-070, altura de Águas Lindas

Um grave acidente de trânsito registrado resultou na morte de uma pessoa na BR-070, em Águas Lindas de Goiás (GO). O caso ocorreu no km 1 da rodovia, no sentido Brasília, e envolveu um automóvel que capotou e foi parar no canteiro central da via. O condutor do veículo, um FIAT Palio, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na rodovia. Uma passageira adulta também estava no automóvel e foi encontrada fora do carro com ferimentos e necessidade de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na quinta-feira (25/12), às 21h17, e deslocou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência, atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). As equipes prestaram os primeiros socorros à passageira, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar em Águas Lindas de Goiás para avaliação e tratamento médico.

Durante o atendimento, duas faixas da rodovia, no sentido contrário ao do acidente, precisaram ser interditadas, o que causou lentidão no tráfego da região. As causas e a dinâmica da capotagem ainda não foram esclarecidas.

Após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate, a responsabilidade pelo local ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que adotou as providências cabíveis.









