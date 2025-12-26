InícioCidades DF
AGRESSÃO

Auditor da CGU é indiciado por lesão corporal e maus-tratos contra criança

Investigação aponta enquadramento na Lei Maria da Penha e na Lei Henry Borel; caso é o mesmo que levou ao afastamento cautelar do servidor

Auditor da CGU é flagrado agredindo mulher e criança em Águas Claras - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou o auditor federal David Cosac Junior pelos crimes de lesão corporal qualificada e maus-tratos contra criança, no âmbito de violência doméstica

Segundo a corporação, o investigado foi enquadrado no artigo 129, §13º, do Código Penal, que trata da lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em conjunto com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Ele também foi indiciado com base no artigo 136, §3º, do Código Penal, que tipifica o crime de maus-tratos, combinado com o artigo 2º, inciso II, da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que estabelece mecanismos de proteção à criança vítima de violência doméstica e familiar.

Relembre o caso

Em 7 de dezembro, câmeras de segurança flagraram agressões contra uma mulher e uma criança de 4 anos, no estacionamento de um prédio residencial, em Águas Claras. As imagens foram encaminhadas de forma anônima à PCDF, que deu início às apurações.

A investigação é conduzida pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que reuniu depoimentos, registros policiais e outros elementos de prova. Em decisão anterior, a Justiça do Distrito Federal concedeu medidas protetivas de urgência em favor da criança, proibindo o investigado de se aproximar, manter contato ou frequentar locais relacionados à vítima.

O caso também teve repercussão na esfera administrativa. Após a divulgação dos fatos, a Controladoria-Geral da União (CGU) determinou o afastamento cautelar do auditor por 60 dias, sem prejuízo da remuneração, além da proibição de acesso a prédios e sistemas institucionais do órgão enquanto durarem as apurações internas.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 26/12/2025 17:44 / atualizado em 26/12/2025 17:48
