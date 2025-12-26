Suspeito de cárcere de mãe e irmã é preso por tentativa de feminicídio

A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento - (crédito: Pacífico)

Um homem foi preso após uma tentativa de feminicídio, no bairro Jardim América I, em Águas Lindas (GO). Segundo as informações da Polícia Militar do Goiás (PMGO), ele mantinha a mãe e a irmã em cárcere privado e tentou agredi-las com uma barra de ferro. As vítimas conseguiram se esconder no banheiro da casa, onde se trancaram para escapar das agressões, enquanto o suspeito quebrava objetos e ameaçava atacá-las.

A intervenção por parte dos militares ocorreu nesta quinta-feira (25/12), após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos de socorro e constataram situação de flagrante. O suspeito foi encontrado tentando atingir as vítimas e resistiu à abordagem, sendo contido e algemado. O homem tem passagem anterior por violência doméstica.

Após ser detido, ele foi conduzido junto aos policiais militares para que as providências legais cabíveis fossem tomadas.

As vítimas foram resgatadas em segurança e receberam atendimento. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e cárcere privado, e segue sob investigação.