PCDF prende líder religioso suspeito de abuso sexual contra mulheres

Líder religioso, morador do Guará, é suspeito de abusar de mulheres durante cerimônias de "purificação" - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Manuela Sá*

Na manhã desta quarta-feira (24/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I), prendeu um líder religioso suspeito de cometer abuso sexual contra mulheres, sob o pretexto de rituais espirituais.

O suspeito, de 49 anos, morador do Guará, é acusado de se aproveitar de sua posição de liderança religiosa para cometer abusos durante cerimônias, alegando estar incorporando entidades espirituais. Segundo relatos das vítimas, ele realizava toques indesejados e invasivos, afirmando tratar-se de rituais de purificação e lavagem espiritual. Os abusos, conforme os depoimentos, aconteciam de forma gradual.



A ação desta manhã integra a Operação Fé Violada, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão para reunir novas provas e reforçar as denúncias formalizadas, além de identificar possíveis outras vítimas.

A delegada-chefe da Deam I, Adriana Romana, orienta que “mulheres que tenham sofrido situações semelhantes procurem a Deam I, registrem ocorrência por meio da delegacia eletrônica ou compareceram à delegacia mais próxima de sua residência". De acordo com ela, a polícia divulga a foto do suspeito justamente para ajudar na identificação de outras vítimas. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 197, com garantia de sigilo.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho



