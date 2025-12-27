Recém-chegado, verão traz temperaturas elevadas ao DF e oscila com chuvas

O Lago Paranoá, a praia de Brasília, é um refúgio tradicional para pessoas de todas as idades em dias com temperaturas elevadas - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um dia após o feriado natalino, brasilienses lotaram o lago próximo à Ponte JK e aproveitaram o calorão para se refrescar. O recém-chegado verão no país trouxe com ele temperaturas elevadas também na capital federal. Mas não se engane. Segundo os meteorologistas, a oscilação entre chuva e calor é característica deste mês.

O verão no Brasil começou no domingo e termina em 20 de março de 2026. Desde o começo de dezembro, Brasília vinha de dias chuvosos e frios. Nesta semana, os brasilienses foram surpreendidos pelas altas temperaturas. Ontem, o Plano Piloto atingiu 32.1ºC, mas, apesar da sensação térmica, não foi a maior do ano. "Tivemos maiores em outubro. No geral, a estação do verão é caracterizada por pancadas de chuva e por períodos sem precipitações", explica Lady Custódio, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A alternância do clima deve perdurar até janeiro, explica a meteorologista. Isso se dá devido à formação frequente de canais de umidade, responsáveis por transportar ar úmido da Amazônia para outras regiões, e a atuação das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorecem a alimentação da umidade no Centro-Oeste.

De acordo com Lady, a primeira quinzena de 2026 deve vir com chuvas abaixo da média. Os 16 dias restantes, com precipitações mais abundantes. A previsão para os foliões da virada de ano ainda é incerta. "Temos o indicativo de que possa haver chuva no dia 30, mas ainda estamos em um horizonte distante para saber se vai chover ou não no réveillon", afirma Lady.

Segundo o Inmet, a estimativa de média de chuvas para dezembro é de 246mm. Até ontem, choveu na capital o total de 174.2mm. "Não sei se conseguiremos alcançar o esperado", diz a meteorologista.

o Inmet emitiu, ontem, alerta de altas temperaturas para oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. O alerta vermelho, válido até segunda-feira, é o maior grau entre os três avisos emitidos pelo instituto.

Lazer

Com temperaturas acima dos 30ºC, os brasilienses não quiseram ficar em casa ontem e resolveram aproveitar os programas ao ar livre. Na orla do Lago Paranoá, houve quem mergulhasse e teve quem apenas sentou no gramado para curtir a sombra. No Parque da Cidade, muitos preferiram correr durante a tarde, mesmo com o calor.

Apesar da previsão de um aumento médio de cerca de meio grau nas temperaturas neste verão, os números não devem atingir os extremos registrados no ano passado. Ainda assim, em dias de calor intenso, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. O Inmet orienta que as pessoas evitem exposição direta ao sol, especialmente no período mais quente do dia, entre as 14h e às 16h, quando a umidade relativa do ar costuma ficar mais baixa e há maior risco de insolação e desidratação.

Se for necessário se expor, a recomendação é usar bastante protetor solar, procurar áreas de sombra e utilizar bonés ou chapéus. Além disso, é fundamental manter uma boa hidratação ao longo do dia.



