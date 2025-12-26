InícioCidades DF
Preso liberado no saídão ameaça e rouba comércio em Ceilândia; veja vídeo

O dono do estabelecimento contou que o suspeito esteve no bar, consumiu bebidas alcoólicas e petiscos e, ao fim, sacou uma faca e anunciou o roubo

Homem foi preso no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um preso beneficiado com o saídão de Natal foi detido pela Polícia Militar (PMDF), na tarde desta sexta-feira (26/12), depois de assaltar um comércio em Ceilândia e roubar um carro (veja vídeo abaixo).

O crime ocorreu às 15h, na QNP 12/16, e foi registrado por câmeras de segurança. O dono do estabelecimento contou que o suspeito esteve no bar, consumiu bebidas alcoólicas e petiscos e, ao fim, sacou uma faca e anunciou o roubo. Com ameaças, ele exigiu a chave do carro e o celular da vítima.

As imagens mostram a fuga do suspeito no carro. O dono ainda tenta impedir e abrir a porta, mas não consegue. Policiais militares iniciaram as buscas pelo suspeito e pelo automóvel. As equipes encontraram o carro estacionado na quadra 201 do Recanto das Emas e, dentro dele, o suspeito.

A PM encontrou ainda a faca e uma luva usadas no crime. Questionado, ele informou que estava em saída temporária do sistema prisional e que deveria ter retornado ao presídio até as 10h.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/12/2025 19:47
